Європейські прокурори розслідують справу про шахрайство із закупівлями в Румунії 

Прокуратура Європейського Союзу розслідує справу про шахрайство на суму 1,5 мільйона євро, пов’язане з державними закупівлями медичного обладнання в Румунії під час пандемії COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві прокуратури.

Представників однієї з румунських компаній, яка виграла контракт на постачання медичного обладнання, підозрюють у пропонуванні хабарів державним службовцям Брашовської повітової лікарні швидкої допомоги.

Згідно з доказами, тендерні умови нібито були адаптовані на користь цього підприємства.

Причетні держслужбовці, як стверджується, отримали хабарі на суму майже 5% від загальної вартості контракту.

У рамках розслідування обшуки були проведені в Бухаресті, Брашові та Муреші. Під час слідчих дій було зібрано докази, зокрема документи та електронні пристрої.

26 березня Європарламент схвалив нові європейські правила, що встановлюють узгоджену рамку для запобігання та боротьби з корупцією у країнах-членах.

