Европейские прокуроры расследуют дело о мошенничестве с закупками в Румынии

Прокуратура Европейского Союза расследует дело о мошенничестве на сумму 1,5 миллиона евро, связанное с государственными закупками медицинского оборудования в Румынии во время пандемии COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении прокуратуры.

Представителей одной из румынских компаний, выигравшей контракт на поставку медицинского оборудования, подозревают в предложении взяток государственным служащим Брашовской уездной больницы скорой помощи.

Согласно доказательствам, тендерные условия якобы были адаптированы в пользу этого предприятия.

Причастные госслужащие, как утверждается, получили взятки на сумму почти 5% от общей стоимости контракта.

В рамках расследования были проведены обыски в Бухаресте, Брашове и Муреше. В ходе следственных действий были собраны доказательства, в частности документы и электронные устройства.

26 марта Европарламент одобрил новые европейские правила, устанавливающие согласованные рамки для предотвращения и борьбы с коррупцией в странах-членах.

Напомним, в декабре бельгийская полиция провела обыски в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования по поводу возможного нецелевого использования средств ЕС.