Європарламент ухвалив рамкові закони для протидії корупції в країнах ЄС

Європарламент у четвер 26 березня схвалив нові європейські правила, що встановлюють узгоджену рамку для запобігання та боротьби з корупцією у країнах-членах.

Директива, яку перемовники Європарламенту і Ради ЄС попередньо узгодили у грудні 2025 року, встановлює спільні визначення корупційних правопорушень, як хабарництво, привласнення коштів, перешкоджання правосуддю, торгівля впливом, незаконне збагачення, пов’язане з корупцією тощо, та встановлює спільні рамки щодо покарань за ті чи інші злочини.

Це законодавство має на меті закрити існуючі прогалини та розбіжності, особливо у випадках транснаціональних справ. Серед іншого, зміни націлені на те, щоб максимальні санкції за певний злочин у межах національного законодавства не могли бути надто м’якими. Проте країни-члени зберігають можливість встановлювати жорсткіші санкції на національному рівні.

Для країн-членів встановили вимогу ухвалювати та щорічно оновлювати національні антикорупційні стратегії, залучаючи до процесу громадянське суспільство, проводити оцінку ризиків, забезпечити надійні запобіжники на випадки конфлікту інтересів, для прозорості фінансування політичної діяльності тощо.

Також йдеться про посилення співпраці між національними органами та загальноєвропейськими, як Європейський офіс протидії шахрайству OLAF, прокуратура ЄС, Європол, Євроюст.

У Європарламенті закон підтримали 581 голосом "за", 21 депутат голосував проти, 42 утримались.

Далі директиву мають офіційно схвалити на засіданні Ради ЄС. Вона набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, після чого країнам-членам дають 24 місяці для її імплементації. Для деяких пунктів перехідний період для адаптації і впровадження триватиме 36 місяців.

