У Білому домі заявили, що риторика демократів сприяє насильству проти Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт звинуватила американську Демократичну партію у тому, що на американського президента Дональда Трампа скоїли вже третій замах.

Про це вона сказала у понеділок, 27 квітня, під час брифінгу, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Левітт навела довгий перелік висловлювань обраних представників Демократичної партії.

"Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників", – заявила вона.

За словами речниці, коли представники влади "щодня протягом багатьох років висловлюють подібні думки – це підбурює до насильства осіб, які вже страждають на психічні розлади".

"Саме це ми спостерігаємо щодо цього президента вже занадто довго", – заявила Левітт.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

А у вересні того ж року повідомили про стрілянину біля гольф-клубу Трампа, що назвали другим замахом на його життя.