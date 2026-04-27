В Белом доме заявили, что риторика демократов способствует насилию в отношении Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила Демократическую партию США в том, что на американского президента Дональда Трампа было совершено уже третье покушение.

Об этом она заявила в понедельник, 27 апреля, во время брифинга, как сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Левитт привела длинный перечень высказываний избранных представителей Демократической партии.

"Это избранные представители Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников", – заявила она.

По словам пресс-секретаря, когда представители власти "ежедневно на протяжении многих лет высказывают подобные мысли – это подстрекает к насилию людей, которые уже страдают психическими расстройствами".

"Именно это мы наблюдаем в отношении этого президента уже слишком долго", – заявила Левитт.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранителей, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

А в сентябре того же года сообщили о стрельбе возле гольф-клуба Трампа, которую назвали вторым покушением на его жизнь.