Макрон каже, що намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що докладає зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа та Іран відкрити Ормузьку протоку.

Про це він сказав у понеділок, 27 квітня, під час візиту до Андорри, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон привітав нинішнє перемир’я, яке поширюється на Ліван, та запевнив, що робить усе можливе для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

"Під час цього перемир’я та переговорів ми робимо все, щоб забезпечити нормальне відновлення судноплавства", – сказав французький президент.

З огляду на зростання цін на пальне, Макрон закликав "розв'язати проблему в корені" та відкрити Ормузьку протоку.

Також він сказав, що розмовляв зі своїм американським візаві, щоб переконати його відкрити протоку.

Нагадаємо, на минулих вихідних Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.

У неділю Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.