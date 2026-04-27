Трамп заявив, що нафтопроводи Ірану можуть вибухнути через три дні

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.

Про це Трамп заявив у програмі "The Sunday Briefing" на каналі Fox News.

Трамп сказав, що блокада іранських портів з боку США виявилась дуже ефективною.

"Коли у вас, знаєте, трубопроводи, по яких тече величезна кількість нафти, і якщо з якоїсь причини цей трубопровід закривається, тому що ви не можете продовжувати завантажувати нафту в контейнери або судна, що і сталося з ними – у них немає суден через блокаду – то відбувається таке, що трубопровід вибухає зсередини, як механічно, так і в землі", – сказав Трамп.

"Це те, що трапляється, коли все просто вибухає. І вони кажуть, що у них залишилося лише близько трьох днів, перш ніж це станеться. А коли це вибухне, ви ніколи, у жодному разі, не зможете відновити це так, як було раніше", – додав президент США.

Експерти попередили, що Іран може бути змушений закрити свої нафтові родовища вже 29 квітня через морську блокаду США, ризикуючи завдати довгострокової шкоди своєму видобутку сирої нафти.

Нагадаємо, на минулих вихідних Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.