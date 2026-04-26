Трамп: Іран може сам зателефонувати США для переговорів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів щодо завершення війни.

Про це він сказав у інтерв'ю в програмі "The Sunday Briefing" для Fox News, пише "Європейська правда".

"Якщо вони хочуть поговорити, вони можуть звернутися до нас або зателефонувати нам. Ви знаєте, є телефон. У нас є хороші, захищені лінії", – сказав американський президент.

Така заява Трампа пролунала після того, як він повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.