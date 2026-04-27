Макрон заявляет, что пытается убедить США и Иран открыть Ормузский пролив

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прилагает усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и Иран открыть Ормузский пролив.

Об этом он сказал в понедельник, 27 апреля, во время визита в Андорру, передает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон приветствовал нынешнее перемирие, которое распространяется на Ливан, и заверил, что делает все возможное для возобновления судоходства в Ормузском проливе.

"Во время этого перемирия и переговоров мы делаем все, чтобы обеспечить нормальное возобновление судоходства", – сказал французский президент.

Учитывая рост цен на топливо, Макрон призвал "решить проблему в корне" и открыть Ормузский пролив.

Также он сказал, что разговаривал со своим американским визави, чтобы убедить его открыть пролив.

Напомним, в минувшие выходные Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о завершении войны.

В воскресенье Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться примерно через три дня из-за технических проблем, которые усугубляются в результате американской блокады.