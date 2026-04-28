Французький регіон передав Бучанській громаді чотири автобуси

Бучанська громада отримала від Франції чотири сучасні автобуси: три для роботи на маршрутах і один "автобус незламності".

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише "Європейська правда".

За його словами, це частина великої підтримки, яку Київщина отримала від французьких партнерів, регіону Іль-де-Франс.

Цей транспорт – інклюзивний. Автобуси обладнані для зручності людей з інвалідністю, батьків із візочками та всіх, кому потрібні безбар’єрні умови. Вони курсуватимуть всередині громади, а проїзд буде безоплатним для усіх мешканців.

"Автобус незламності" – це мобільний пункт підтримки, який у разі надзвичайних ситуацій може швидко прибути туди, де люди потребують допомоги. Він має автономне живлення і зв’язок, а також надає можливість зарядити телефони, отримати гарячі напої та базову підтримку.

