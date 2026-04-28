Французский регион передал Бучанской общине четыре автобуса

Бучанская община получила от Франции четыре современных автобуса: три для работы на маршрутах и один "автобус несокрушимости".

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет "Европейская правда".

По его словам, это часть большой поддержки, которую Киевская область получила от французских партнеров, региона Иль-де-Франс.

Этот транспорт – инклюзивный. Автобусы оборудованы для удобства людей с инвалидностью, родителей с колясками и всех, кому нужны безбарьерные условия. Они будут курсировать внутри общины, а проезд будет бесплатным для всех жителей.

"Автобус несокрушимости" – это мобильный пункт поддержки, который в случае чрезвычайных ситуаций может быстро прибыть туда, где люди нуждаются в помощи. Он имеет автономное питание и связь, а также предоставляет возможность зарядить телефоны, получить горячие напитки и базовую поддержку.

Напомним, во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан 25 апреля эта страна передала Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Швейцария решила передать Житомиру 10 низкопольных троллейбусов и средства на развитие сети и обучение персонала.