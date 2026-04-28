Глава МИД Германии раскритиковал Совбез ООН за бездействие

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что он неспособен принимать решения из-за вето отдельных членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Отправляясь с визитом в Нью-Йорк, Вадефуль призвал членов Совета Безопасности ООН выполнять свою роль, отметив, что ООН должна стать "центральным ядром дипломатии в условиях нынешнего кризиса" на Ближнем Востоке.

Он раскритиковал то, что "раз за разом, слишком часто, отдельные стороны с их противоречивыми интересами блокируют Совет Безопасности ООН".

Вадефуль также подтвердил готовность Германии принять участие в миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, подчеркнув, что предпосылкой для этого является прекращение боевых действий. Он добавил, что Берлин стремится получить мандат ООН на такую операцию.

Остается неясным, поддержат ли эту инициативу Китай и Россия после того, как недавно резолюция Совета Безопасности ООН о защите судоходства в проливе провалилась из-за их вето.

Вадефуль также предупредил, что затягивание переговоров США с Тегераном о прекращении войны в Иране грозит продолжением боевых действий с глобальными последствиями.

Совет Безопасности ООН, задачей которого является поддержание международного мира и безопасности, является единственным органом ООН, имеющим полномочия принимать юридически обязательные резолюции, невыполнение которых может привести к санкциям и даже военным действиям.

В ее состав входят пять постоянных членов с правом вето – Великобритания, Китай, Франция, Россия и США – и 10 непостоянных членов, избранных Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по принципу региональной ротации.

