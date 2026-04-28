Латвия запретила въезд трем деятелям из РФ, в том числе дочери Лаврова

Латвия включила в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех граждан Российской Федерации, среди которых, в частности, бывший министр культуры Михаил Швидкой.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, соответствующее решение приняла глава латвийского МИД Байба Браже на основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Помимо экс-министра Швидкого, в список нежелательных лиц также внесли Анастасию Карнееву – дочь заместителя генерального директора "Ростеха" Николая Волобуева.

Также Латвия запретила въезд дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерине Винокуровой.

Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, в марте Литва внесла более сотни белорусских чиновников в список персоны нон грата.

Сообщалось также, что в Литве предлагают ввести запрет на въезд в страну сроком на пять лет для артистов, выступавших в России или Беларуси.