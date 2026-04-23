Європарламент зробив крок до зняття імунітету зі скандальної румунської депутатки Шошоаке

Новини — Четвер, 23 квітня 2026, 11:46 — Марія Ємець

У Європарламенті зробили перший крок до зняття імунітету зі скандальної румунської депутатки Діани Шошоаке за клопотанням Румунії.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У четвер 23 квітня юридичний комітет Європарламенту підтримав зняття імунітету з Діани Шошоаке на запит генпрокуратури Румунії.  

Засідання проходило за зачиненими дверима. За інформацією видання, за зняття імунітету дали 17 голосів, проти – жодного, один  з присутніх утримався.

Наступним кроком буде голосування у пленарній залі Європарламенту. Доповідь, на основі якої депутатам запропонують ухвалити рішення, ймовірно винесуть на розгляд наступного тижня.  

Перше засідання комітету з цього питання відбулося ще 24 березня. Шошоаке тоді переконувала членів комітету, що зняття з неї імунітету буде "зловживанням і створенням небезпечного прецеденту". 

Нагадаємо, у Румунії проти Шошоаке у Румунії висунули загалом 11 звинувачень, зокрема про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту.

Діана Шошоаке відома численними скандальними висловлюваннями і вчинками, у тому числі спрямованими проти України.

У листопаді 2025 року Європарламент підтримав зняття недоторканності зі скандального польського євродепутата Гжегожа Брауна.



