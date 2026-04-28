В Латвии предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч евро за попытку нарушить санкции ЕС

В Латвии Рижский городской суд назначил одному предпринимателю штраф в размере 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Такое наказание было согласовано между прокуратурой и обвиняемым, а суд его утвердил.

Прокурор также заключил соглашения о применении принудительных мер к двум юридическим лицам:

к компании, в интересах которой была совершена попытка нарушения санкций ЕС – она ликвидирована;

к другой компании, из-за недостаточного контроля со стороны которой обвиняемый совершил преступление – с нее взыскано 17 940 евро.

Обвиняемый является членом правления одной из компаний. Выполняя заказ зарегистрированной в России фирмы, он попытался экспортировать в Россию газовые реле Бухгольца и контрольные реле, предназначенные для защиты трансформаторов, общей стоимостью 161 352 евро.

В январе 2023 года обвиняемый обратился в компанию, предоставляющую услуги таможенного брокера, с просьбой оформить экспортную таможенную процедуру для этих реле.

Компания приняла заказ и, опираясь на полученные от заказчика документы, оформила и подала экспортную декларацию в таможенный пункт Рижского свободного порта, не проверив, подпадают ли реле под санкции.

Напомним, на прошлой неделе в Чехии таможенники провели обыски в компании, которую заподозрили в обходе санкций против России.

Сообщалось, что в 2025 году в Германии пяти обвиняемым вынесли приговоры за нарушение санкций против России.

Читайте также на эту тему: Прозрачность как средство против обхода санкций: каким путем пошли ЕС, США и Великобритания.