Стармер стурбований атаками іноземних проксі-сервісів на Британію

Новини — Четвер, 23 квітня 2026, 20:25 — Уляна Кричковська

Прем’єр-міністр Великої Британії "дедалі більше стурбований" атаками, що здійснюються іноземними проксі-серверами.

Про це він сказав у четвер, 23 квітня, під час візиту до синагоги "Kenton United", цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер висловив занепокоєння щодо того, що такі країни, як Іран, використовують проксі-сервери для здійснення атак у Великій Британії.

"Я все більше стурбований тим, що низка країн використовує проксі-сервери для здійснення атак у цій країні", – акцентував він.

Як повідомлялося, нещодавно у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Також у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації. 

Окрім цього, у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги. 

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися цього тижня.

