Молдова вернула из РФ двух граждан и отпустила осужденного за сотрудничество с КГБ Беларуси

В рамках обмена заключенными с Россией и Беларусью домой вернутся двое граждан Молдовы, в обмен Молдова отпустила только что экстрадированного из Румынии экс-заместителя председателя Службы информации и безопасности Александру Белана, осужденного за сотрудничество с белорусским КГБ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Молдовы Майя Санду.

Санду сообщила, что в рамках обмена с РФ при содействии администрации Трампа в Молдову возвращаются двое задержанных в России сотрудников Службы информации и безопасности Молдовы, они еще в пути домой.

"Благодарна президенту Трампу за его и администрации работу для успеха этого дела. Спасибо всем нашим партнерам, в США, Польше и Румынии, за их участие на каждом этапе этого процесса... Благодарна всем нашим учреждениям за профессиональную работу и международное сотрудничество на самом высоком уровне, которое позволило спасти наших сотрудников", – отметила Санду.

Она раскрыла, что работа над подготовкой освобождения длилась много месяцев под координацией СИБ, и некоторые детали и в дальнейшем нельзя будет раскрывать.

"Двух сотрудников обменяли, как просила другая сторона, на двух человек – гражданку РФ Нину Попову, которая работала против интересов Молдовы, и Александру Бэлана, гражданина Молдовы, обвиняемого в измене в интересах КГБ Беларуси – которого помиловали, чтобы он выехал в Беларусь", – рассказала президент.

Белана в конце прошлой недели экстрадировали из Румынии в Молдову, где он должен был отбыть около 1,5 года лишения свободы.

Польша в рамках обмена вернула активиста польской общины в Беларуси, журналиста Анджея Почобута, и отдала в Россию археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.