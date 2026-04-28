Спецпредставник Трампа щодо Білорусі прокоментував обмін ув'язненими з РФ та Білоруссю 

Спецпредставник президента США щодо Білорусі Джон Коул прокоментував обмін ув’язненими між Польщею та Молдовою з одного боку й РФ та Білоруссю з іншого.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Коул зазначив, що за сприяння його і команди у межах обміну з РФ і Білоруссю додому повернулися троє громадян Польщі і двоє громадян Молдови.

Today, in my role as President Trump’s Special Envoy for Belarus, my team and I helped secure the release of three Poles and two Moldovans. This historic outcome was made possible thanks to @POTUS Trump’s leadership, @ChrisWelbySmith and his team @StateDept, and close… – john coale (@johnpcoale) April 28, 2026

"Цей історичний результат став можливим завдяки лідерству президента Дональда Трампа, Крістофера Велбі Сміта (заступник держсекретаря з питань Східної Європи) та його команди у Держдепі та тісній координації з кількома надійними партнерами. Вдячні Польщі, Молдові та Румунії за неоціненну підтримку у цих зусиллях та президенту Лукашенку за готовність підтримувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами", - написав Коул.

Нагадаємо, вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут; натомість у Росію віддали археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Молдова повернула з РФ двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Раніше за сприяння адміністрації Трампа у Лукашенка відпустили понад сотню політв'язнів, у тому числі наймедійніших; в обмін на це США послабили санкції проти Білорусі.