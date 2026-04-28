Спецпредставитель Трампа по Беларуси прокомментировал обмен заключенными с РФ и Беларусью

Спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул прокомментировал обмен заключенными между Польшей и Молдовой с одной стороны и РФ и Беларусью с другой.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Коул отметил, что при содействии его и команды в рамках обмена с РФ и Беларусью домой вернулись трое граждан Польши и двое граждан Молдовы.

Today, in my role as President Trump’s Special Envoy for Belarus, my team and I helped secure the release of three Poles and two Moldovans. This historic outcome was made possible thanks to @POTUS Trump’s leadership, @ChrisWelbySmith and his team @StateDept, and close… – john coale (@johnpcoale) April 28, 2026

"Этот исторический результат стал возможным благодаря лидерству президента Дональда Трампа, Кристофера Велби Смита(заместитель госсекретаря по вопросам Восточной Европы) и его команды в Госдепе и тесной координации с несколькими надежными партнерами. Благодарны Польше, Молдове и Румынии за неоценимую поддержку в этих усилиях и президенту Лукашенко за готовность поддерживать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами", – написал Коул.

Напомним, днем 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут; в Россию отдали археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Молдова вернула из РФ двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александру Белана, а также гражданку России, работавшую против интересов Молдовы.

Ранее при содействии администрации Трампа у Лукашенко отпустили более сотни политзаключенных, в том числе самых медийных; в обмен на это США ослабили санкции против Беларуси.