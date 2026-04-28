Чехія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Чехія заявила про наміри долучитися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X.

Таким чином, Чехія стала 23-ю країною, яка висловила готовність долучитися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо російської агресії.

Міністр закордонних справ України подякував Празі за це рішення та закликав інші держави доєднатися до цього процесу.

Сибіга зазначив, що ця угода буде винесена на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

"Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни та продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України є неминучою", – наголосив глава МЗС.

Минулого тижня про свої наміри долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ оголосила Греція.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе днями натякнув, що наступного місяця відкриються "важливі можливості" щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

