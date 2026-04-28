Чехия присоединится к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ

Чехия заявила о намерениях присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.

Таким образом, Чехия стала 23-й страной, которая выразила готовность присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Прагу за это решение и призвал другие государства присоединиться к этому процессу.

Сибига отметил, что это соглашение будет вынесено на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

"Те, кто развязал войну против нашей страны и продолжает ее вести, должны знать, что справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна", – подчеркнул глава МИД.

На прошлой неделе о своих намерениях присоединится к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ объявила Греция.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на днях намекнул, что в следующем месяце откроются "важные возможности" по привлечению России к ответственности за ее агрессию против Украины.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

