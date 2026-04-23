Ще одна держава готова приєднатися до ​угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Греція стала 22-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у Facebook, пише "Європейська правда".

Мудра подякувала Фінляндії та Греції за офіційне повідомлення Ради Європи про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Коаліція продовжує зростати – впевнено та невідворотно. Це принциповий і своєчасний крок на підтримку справедливого та тривалого миру", – акцентувала вона.

Нагадаємо, 14–15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

