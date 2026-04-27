Рубіо відповів на пропозицію Ірану щодо Ормузької протоки

Державний секретар Марко Рубіо висловив думку, що Іран, як і раніше, прагне зберегти контроль над Ормузькою протокою, і назвав це неприйнятним для США.

Про це він сказав у понеділок, 27 квітня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про повідомлення, що Тегеран запропонував відкрити Ормузьку протоку після скасування переговорів, Рубіо заявив, що США не можуть терпіти, щоб Іран і надалі вирішував, які судна можуть пропливати протокою, або дозволяв стягувати будь-які іранські збори.

"Якщо під відкриттям протоки вони мають на увазі: "так, протока відкрита, але лише за умови, що ви узгоджуєте свої дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, і ви нам заплатите", – це не відкриття протоки", – сказав Рубіо.

Нагадаємо, на минулих вихідних Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.

У неділю Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.