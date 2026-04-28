Axios: Трамп рассматривает два варианта действий по Ирану, чтобы не допустить заморозки войны

Президент США Дональд Трамп колеблется, какую стратегию использовать в отношении Ирана – прибегнуть к новой серии военных ударов или заставить Тегеран вернуться к переговорам путем усиления экономических санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на советников американского президента.

В администрации Трампа растет беспокойство, что США будут втянуты в замороженный конфликт, учитывая отсутствие как активных боевых действий, так и регулярного дипломатического процесса.

При таком сценарии США пришлось бы держать свои войска в регионе еще много месяцев. Ормузский пролив оставался бы закрытым, блокада США оставалась бы в силе, и обе страны должны были бы ждать, пока другая сторона не сдастся или не откроет огонь первой.

Некоторые советники Трампа хотят, чтобы он пока сохранил блокаду США Ормузского пролива и ввел больше экономических санкций для давления на иранский режим перед тем, как вернуться к бомбардировкам.

"Все, что [лидеры Ирана] понимают – это бомбы", – сказал Трамп одному советнику, который передал этот комментарий Axios.

"Я бы описал его как разочарованного, но реалистичного. Он не хочет применять силу. Но он не отступает", – сказал один из чиновников администрации.

Госсекретарь США Марко Рубио на днях отметил, что Вашингтон может привлечь еще больше санкционного давления на Иран.

"Я надеюсь, что остальной мир присоединится к нам в сокрушительных санкциях и других мерах, которые мы делаем, чтобы заставить этот режим пойти на уступки, на которые он не хочет идти", – сказал Рубио.

Президент США также консультируется с "ястребами" вне администрации, включая колумниста Washington Post Марка Тиссена, генерала армии в отставке Джека Кина и сенатора Линдси Грэма. Все они советуют Трампу предпринять определенные военные действия, чтобы попытаться выйти из тупика в войне.

Глава Белого дома также обсудил иранское предложение со своей командой по национальной безопасности в понедельник. В нем Иран предлагает договориться о дополнительном соглашении по открытию Ормузского пролива в обмен на отмену США блокады судов, входящих и заходящих в иранские порты.

По данным источников, информированных о встрече, никаких решений по иранскому плану не было принято. Один источник сообщил, что Трамп, вероятно, не склонен принять предложение Ирана, поскольку это отложит переговоры по ядерной программе Тегерана. Ликвидация этой программы была главной причиной американской военной операции.

Сам Трамп во вторник заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно быстрее" открыли Ормузский пролив, поскольку страна находится "в состоянии коллапса".

Государственный секретарь Марко Рубио накануне подчеркнул, что США не могут терпеть, чтобы Иран и в дальнейшем решал, какие суда могут проплывать через Ормузский пролив, или взимал с них какие-либо сборы.