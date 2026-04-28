Стубб згодний з президентом Естонії у тому, що рано чи пізно з РФ доведеться говорити 

Президент Фінляндії Александр Стубб погоджується з позицією президента Естонії Алара Каріса щодо того, що колись у майбутньому Європі потрібно буде відновлювати прямий діалог з Москвою.

Як повідомляє естонський суспільний мовник ERR, пише "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на їхнє запитання на спільній пресконференції президентів у Гельсінкі.

Лідерів Фінляндії та Естонії попросили прокоментувати останні заяви Алара Каріса щодо можливого відновлення діалогу з Росією.

"Це питання, що стоїть перед нами ще від початку війни, але, мабуть, ще серйозніше – в останні два роки", – зазначив Стубб.

"Так, у "коаліції рішучих" і десь інде не буває розмов, хто, коли, де і як має почати говорити з Росією. Зараз ми делегували цю роль США, і через війну з Іраном ця розмова зараз затихла. Тож я цілковито погоджуюся з президентом Карісом у тому, що настане час, коли ми маємо відкрити канали комунікації з Росією. Але питання у тому, коли – ще до того, як закінчиться війна, чи після того? Ще більше питання – хто це буде робити і який у нього буде мандат", – продовжив президент Фінляндії.

"На мою думку, це слід робити колективно і з певним мандатом. Іншими словами – щоб ніхто у Європі не починав це самостійно. Ми вже бачили такі спроби, і зазвичай це не працює", – сказав Александр Стубб.

Стубб додав, що безвідносно того, що далі буде відбуватися у Росії, вона була, є і залишиться сусідом Фінляндії та Естонії. Він наголосив, що відносини з Росією не можуть бути такими ж, як були до серії скоєних Москвою актів агресії.

"Це будуть інші відносини. Але якісь відносини – будуть, тому що сусідам це необхідно", – підсумував він.

Нагадаємо, Алар Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано. В Естонії окремі політики розкритикували його за ці слова.

Також Каріс висловив думку, що Європа зробила помилку, втративши можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни – після першого ключового успіху України з відбиттям наступу на Київ.