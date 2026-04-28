Стубб согласен с президентом Эстонии в том, что рано или поздно с РФ придется говорить

Президент Финляндии Александр Стубб согласен с позицией президента Эстонии Алара Кариса, что когда-то в будущем Европе нужно будет восстанавливать прямой диалог с Москвой.

Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на их вопрос на совместной пресс-конференции президентов в Хельсинки.

Лидеров Финляндии и Эстонии попросили прокомментировать последние заявления Алара Кариса о возможном возобновлении диалога с Россией.

"Это вопрос, стоящий перед нами еще с начала войны, но, пожалуй, еще серьезнее – в последние два года", – отметил Стубб.

"Да, в "коалиции решительных" и где-либо еще не бывает разговоров, кто, когда, где и как должен начать говорить с Россией. Сейчас мы делегировали эту роль США, и из-за войны с Ираном этот разговор сейчас затих. Поэтому я полностью согласен с президентом Карисом в том, что наступит время, когда мы должны открыть каналы коммуникации с Россией. Но вопрос в том, когда – еще до того, как закончится война, или после того? Еще больший вопрос – кто это будет делать и какой у него будет мандат", – продолжил президент Финляндии.

"По моему мнению, это следует делать коллективно и с определенным мандатом. Другими словами – чтобы никто в Европе не начинал это самостоятельно. Мы уже видели такие попытки, и обычно это не работает", – сказал Александр Стубб.

Стубб добавил, что безотносительно того, что дальше будет происходить в России, она была, есть и останется соседом Финляндии и Эстонии. Он подчеркнул, что отношения с Россией не могут быть такими же, как были до серии совершенных Москвой актов агрессии.

"Это будут другие отношения. Но какие-то отношения – будут, потому что соседям это необходимо", – подытожил он.

Напомним, Алар Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно. В Эстонии отдельные политики раскритиковали его за эти слова.

Также Карис высказал мнение, что Европа совершила ошибку, упустив возможность начать мирные переговоры с Россией в начале полномасштабной войны – после первого ключевого успеха Украины с отражением наступления на Киев.