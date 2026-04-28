У Британії розглядають обмеження функцій соцмереж для дітей

Міністерка освіти Великої Британії Бріджет Філліпсон заявила, що будуть введені обмеження на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років.

Про це вона сказала Sky News, передає "Європейська правда".

Філліпсон заявила, що будуть вжиті "додаткові заходи для убезпечення молоді в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах".

"До цього увійдуть обмеження за віком або функціональністю", – сказала вона.

Втім, міністерка зазначила, що конкретних деталей поки що немає, оскільки уряд все ще консультується з активістами та сім'ями щодо того, як саме виглядатимуть ці обмеження.

Питання заборони соцмереж вже давно на порядку денному у Британії. У лютому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

10 березня Палата громад Великої Британії більшістю голосів проголосувала проти запровадження заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, натомість надавши уряду розширені повноваження у цьому питанні.