В Великобритании рассматривают возможность ограничения функций социальных сетей для детей

Министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон заявила, что будут введены ограничения на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 16 лет.

Об этом она сообщила Sky News, передает "Европейская правда".

Филлипсон заявила, что будут приняты "дополнительные меры для обеспечения безопасности молодежи в Интернете, в частности в социальных сетях".

"Сюда войдут ограничения по возрасту или функциональности", – сказала она.

Впрочем, министр отметила, что конкретных деталей пока нет, поскольку правительство все еще консультируется с активистами и семьями относительно того, как именно будут выглядеть эти ограничения.

Вопрос запрета соцсетей уже давно стоит на повестке дня в Британии. В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

10 марта Палата общин Великобритании большинством голосов проголосовала против введения запрета на социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, вместо этого предоставив правительству расширенные полномочия в этом вопросе.