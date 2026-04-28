Король Британії прибув у Білий дім до Трампа

Король Великої Британії Чарльз III та королева Каміла прибули у Білий дім на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Окрім короля Британії та його дружини, до Білого дому також прибули представники адміністрації Трампа, зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, також присутній міністр оборони США Піт Гегсет.

Вітаючи британського монарха, Трамп заявив, що у "Чарльза прекрасний акцент", який "викличе заздрість у всіх".

Як відомо, візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.

Очікується, король Британії у своєму зверненні до Конгресу США зосередиться на "особливих відносинах" між Лондоном та Вашингтоном, намагаючись налагодити зв’язок на тлі напруженості між двома країнами.

Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.