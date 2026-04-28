Король Великобритании прибыл в Белый дом к Трампу

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

[ИСТОЧНИК]

Помимо короля Великобритании и его супруги, в Белый дом также прибыли представители администрации Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио, также присутствует министр обороны США Пит Хэгсет.

Приветствуя британского монарха, Трамп заявил, что у "Чарльза прекрасный акцент", который "вызовет зависть у всех".

Как известно, визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.

Ожидается, что король Великобритании в своем обращении к Конгрессу США сосредоточится на "особых отношениях" между Лондоном и Вашингтоном, пытаясь наладить связь на фоне напряженности между двумя странами.

Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с участием американских высокопоставленных чиновников и президента Дональда Трампа.