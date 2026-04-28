Король Британії використає свою промову в Конгресі для налагодження відносин зі США

Король Великої Британії Чарльз III у своєму зверненні до Конгресу США зосередиться на "особливих відносинах" між Лондоном та Вашингтоном, намагаючись налагодити зв’язок на тлі напруженості між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо The Guardian.

Очікується, що у вівторок британський король виступить з промовою перед Сенатом та Палатою представників. У своєму виступі Чарльз III зазначить, що хоча Велика Британія та США не завжди досягали згоди з усіх питань протягом останніх 250 років, основи їхніх "демократичних, правових та соціальних традицій" сприяють тому, що країни "завжди знаходили шляхи до об'єднання".

Король зазначить, як Лондон та Вашингтон стояли разом у моменти, які визначили їхню спільну історію, і що зв’язки між двома країнами визначаються "не роками, а десятиліттями".

Виступ британського монарха перед Конгресом є рідкісною подією. До Чарльза III це робила лише його матір, покійна королева Єлизавета II у 1991 році.

Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.

За даними ЗМІ, офіційний Лондон наполягав на тому, щоб зустріч між Трампом і королем Британії у Білому домі проходила без камер, щоб уникнути повторення сцени, коли Трамп демонстративно сварився з президентом України Володимиром Зеленським.

Візит короля Британії до США відбувається на тлі дипломатичної напруженості між урядами двох країн на тлі позиції Лондона щодо війни в Ірані.