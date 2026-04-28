Мадьяр принял мэра Берегово и предлагает встречу с Зеленским на Закарпатье

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принял у себя мэра украинского города Берегово на Закарпатье и обсудил с ним ситуацию венгерского меньшинства, а также предложил провести первую встречу с президентом Украины в Берегово.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Facebook.

Мадьяр рассказал, что принял в своем офисе мэра украинского города Берегово Золтана Бабьяка и они говорили о положении закарпатских венгров.

"Мы согласны в том, что в интересах венгров, проживающих на Закарпатье – перезапустить отношения между Венгрией и Украиной. На основе этого я инициирую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня, символически – в Берегово", – отметил политик.

"Пришло время для Украины завершить более десятилетия законодательных ограничений, а для венгров Закарпатья – восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и стать снова равноправными и уважаемыми гражданами Украины... Если эти вопросы удастся решить, мы точно сможем начать новый раздел в украинско-венгерских двусторонних отношениях", – добавил Мадьяр.

Он отметил, что считает предложенные Украиной компромиссы по образовательным вопросам в 2025 году "перспективными, но недостаточными".

По мнению Мадяра, ситуация с тем, что языком экзаменов в Украине и других официальных процедур является только государственный украинский, является несправедливой, и венгерская община в местах компактного проживания должна была бы получить возможность использовать родной язык.

Напомним, Петер Мадьяр сразу после победы оппозиционной "Тисы" на выборах заявил, что для налаживания добрососедских отношений с Украиной вопрос нацменьшинств потребует урегулирования.

В 2024 году Венгрия выдвинула Украине 11 требований по нацменьшинствам как условие для поддержки начала переговоров о вступлении в ЕС.

