Британія викликала посла Ірану через "заохочення до насильства" в соцмережах

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану в Лондоні через "неприйнятні та провокаційні коментарі" посольства в соціальних мережах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському МЗС.

Міністр у справах Близького Сходу Хаміш Фалконер заявив послу Ірану, що дії та коментарі посольства є абсолютно неприйнятними, і воно має припинити будь-яку форму комунікації, "яку можна інтерпретувати як заохочення до насильства у Великій Британії чи на міжнародному рівні".

У МЗС додали, що британський уряд й надалі критикуватиме іранський режим за його зловмисні дії на території Великої Британії, безрозсудні напади на союзників Лондона у Перській затоці та насильство проти власного народу.

Міністерство не уточнило, про які саме повідомлення йдеться. Водночас за даними видання Metro, у своєму Telegram-каналі посольство закликало іранську діаспору у Великій Британії "віддати життя" за нову кампанію на "захист іранської землі".

Як повідомляла "Європейська правда", поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися цього місяця.

Серед таких випадків – підпал машин швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив занепокоєння атаками, що здійснюються іноземними проксі у країні.