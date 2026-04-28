Великобритания вызвала посла Ирана из-за "подстрекательства к насилию" в соцсетях

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана в Лондоне из-за "неприемлемых и провокационных комментариев" посольства в социальных сетях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском МИД.

Министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер заявил послу Ирана, что действия и комментарии посольства являются абсолютно неприемлемыми, и оно должно прекратить любую форму коммуникации, "которую можно интерпретировать как поощрение к насилию в Великобритании или на международном уровне".

В МИД добавили, что британское правительство и в дальнейшем будет критиковать иранский режим за его злонамеренные действия на территории Великобритании, безрассудные нападения на союзников Лондона в Персидском заливе и насилие против собственного народа.

Министерство не уточнило, о каких именно сообщениях идет речь. В то же время, по данным издания Metro, в своём Telegram-канале посольство призвало иранскую диаспору в Великобритании "отдать жизнь" за новую кампанию по "защите иранской земли".

Как сообщала "Европейская правда", лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших в этом месяце.

Среди таких случаев – поджог машин скорой помощи, принадлежащих еврейской общественной службе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность нападениями, совершаемыми иностранными прокси в стране.