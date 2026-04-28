В Северной Ирландии задержали мужчину по делу о взрыве возле полицейского участка

Полиция Северной Ирландии задержала мужчину, который может быть причастен к инциденту, когда возле полицейского участка на окраине Белфаста взорвалась бомба, находившаяся в угнанном автомобиле.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как известно, 26 апреля полиция Северной Ирландии начала расследование по факту покушения на убийство после взрыва автомобиля возле полицейского участка на юге Белфаста.

Во вторник, 28 апреля, полиция заявила, что задержала мужчину для допроса.

По данным правоохранителей, в окрестностях Белфаста продолжаются обыски.

Как сообщалось, недавно в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

Также в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.