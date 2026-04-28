Трамп заявив, що у США немає ближчих союзників, ніж Британія

Американський президент Дональд Трамп Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають ближчих союзників, ніж Велика Британія.

Про це він сказав під час візиту короля Великої Британії Чарльза III до Білого дому, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Під час виступу він згадав дерево, яке колишня королева Великої Британії Єлизавета II посадила під час візиту до Білого дому. За словами Трампа, це дерево є символом багаторічних відносин між двома країнами.

Він зазначив, що дерево, яке з часом значно виросло і зміцніло, відображає розвиток двосторонніх зв’язків між США та Великою Британією.

"За століття, що минули з часу здобуття США незалежності, американці не мали ближчих друзів, ніж британці", – додав він.

Як відомо, візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.

Очікується, король Британії у своєму зверненні до Конгресу США зосередиться на "особливих відносинах" між Лондоном та Вашингтоном, намагаючись налагодити зв’язок на тлі напруженості між двома країнами.

Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.