Трамп заявил, что у США нет более близких союзников, чем Великобритания

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет более близких союзников, чем Великобритания.

[ИСТОЧНИК]Об этом он сказал во время визита короля Великобритании Чарльза III в Белый дом, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

Во время выступления он упомянул дерево, которое бывшая королева Великобритании Елизавета II посадила во время визита в Белый дом. По словам Трампа, это дерево является символом многолетних отношений между двумя странами.

Он отметил, что дерево, которое со временем значительно выросло и окрепло, отражает развитие двусторонних связей между США и Великобританией.

"За столетия, прошедшие с момента обретения США независимости, у американцев не было более близких друзей, чем британцы", – добавил он.

Как известно, визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.

Ожидается, что король Великобритании в своем обращении к Конгрессу США сосредоточится на "особых отношениях" между Лондоном и Вашингтоном, пытаясь наладить связь на фоне напряженности между двумя странами.

Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с участием американских высокопоставленных чиновников и президента Дональда Трампа.