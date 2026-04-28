Палата общин Великобритании не поддержала начало расследования в отношении Стармера

Палата общин Великобритании большинством голосов отклонила предложение начать парламентское расследование в отношении премьер-министра Кира Стармера по поводу назначения послом в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Депутаты проголосовали против этого предложения с результатом 335 голосов против 223.

92 законодателя воздержались, включая спикера и членов парламента, которые отсутствовали на заседании.

Голосование состоялось после того, как члены Палаты общин потратили около пяти часов на обсуждение того, следует ли расследовать деятельность премьер-министра.

Предложение было сосредоточено вокруг обвинений против Стармера во введении парламента в заблуждение, когда тот заявил, что при назначении Питера Мендельсона послом США была соблюдена "полная надлежащая процедура", а во время процесса его проверки "не оказывалось никакого давления".

Новая волна политического скандала разразилась в Великобритании после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Кроме того, экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс заявил, что процесс проверки Мендельсона проходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где стремились, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера уже находилось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

Подробнее на эту тему – в статье "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Великобритании.