Трамп сказав, що позаздрив промові короля Чарльза у Конгресі

Президент США Дональд Трамп розповів, що "дуже заздрив" через промову, яку британський король Чарльз III проголосив перед американським Конгресом.

Заяву американського президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, ця ремарка пролунала у момент, коли Трамп разом із дружиною Меланією зустрічали Чарльза III і його дружину Каміллу перед входом у Білий дім.

Трамп і Чарльз потиснули один одному руки, а перша леді та королева поцілувалися в обидві щоки.

Потім Трампи та члени королівської родини встали для фотографування, і Трамп швидко повернувся до короля, щоб тихо поговорити.

Президент вказав на нього і сказав так, щоб ЗМІ могли почути: "Він виголосив чудову промову. Я дуже заздрив".

Вони позували кілька секунд, продовжуючи розмовляти під час фотозйомки, а потім увійшли всередину.

Як відомо, у промові перед Конгресом британський монарх наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.

Цей візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.