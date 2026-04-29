Трамп сказал, что позавидовал речи короля Чарльза в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп рассказал, что "очень позавидовал" речи, с которой британский король Чарльз III выступил перед американским Конгрессом.
Заявление американского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, эта ремарка прозвучала в тот момент, когда Трамп вместе с женой Меланией встречали Чарльза III и его супругу Камиллу перед входом в Белый дом.
Трамп и Чарльз пожали друг другу руки, а первая леди и королева поцеловались в обе щеки.
Затем Трампы и члены королевской семьи встали для фотографирования, и Трамп быстро повернулся к королю, чтобы тихо поговорить.
Президент указал на него и сказал так, чтобы СМИ могли услышать: "Он произнес замечательную речь. Я очень завидовал".
Они позировали несколько секунд, продолжая разговаривать во время фотосъемки, а затем вошли внутрь.
Как известно, в речи перед Конгрессом британский монарх подчеркнул необходимость "решительной поддержки" Украины.
Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с участием американских высокопоставленных чиновников и президента Дональда Трампа.
Этот визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.