Трамп разместит свой портрет на американских паспортах

В ближайшее время в некоторых паспортах США появится изображение президента Дональда Трампа, что станет очередным нарушением традиций на фоне активных попыток действующего главы Белого дома оставить свой след в государственных институтах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Агентство отмечает, что в мире практически нет прецедентов размещения фотографий действующих лидеров в паспортах, и Трамп станет первым действующим президентом США, изображение которого появится в документах американцев.

Государственный департамент заявил, что выпустит паспорт ограниченного тиража в честь 250-летия Декларации независимости США, которое отмечается в этом году.

Госдеп опубликовал в социальных сетях образец паспорта, на котором изображен строгий Трамп, наложенный на текст Декларации от 4 июля 1776 года. Под изображением находится подпись Трампа, выполненная золотом.

На втором паспорте ограниченного тиража изображена историческая картина с отцами-основателями США.

"Поскольку в июле Соединенные Штаты отмечают 250-летие Америки, Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события", – заявил пресс-секретарь Государственного департамента Томми Пиготт.

Другой сотрудник ведомства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что получить паспорт с изображением Трампа можно будет только при личном посещении офиса в Вашингтоне "до тех пор, пока они будут в наличии".

По словам этого сотрудника, паспорта будут выдаваться без дополнительной платы.

Пока неясно, смогут ли заявители отказаться от изображения Трампа.

Кроме того, как отмечается, большинство американцев, обращающихся за паспортами, делают это через местные почтовые отделения, которые не будут предоставлять эту специальную версию.

В нынешних паспортах США изображены различные сцены из истории страны, такие как высадка на Луну, а также исторические места, включая Статую Свободы.

Напомним, в марте Федеральная комиссия проголосовала за утверждение 24-каратной юбилейной золотой монеты с изображением Трампа в честь 250-летия Соединенных Штатов.

В прошлом году Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим лицом.