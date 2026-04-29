WSJ: Трамп приказал готовиться к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, чтобы оказать более активное давление на экономику иранского режима.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, на недавних встречах, включая обсуждение в понедельник в Ситуационном центре, Трамп принял решение продолжить давление на иранскую экономику и экспорт нефти, препятствуя судоходству в иранские порты и из них.

По словам чиновников, он пришел к выводу, что другие варианты – возобновление бомбардировок или выход из конфликта – сопряжены с большим риском, чем продолжение блокады.

Однако, как отмечается в публикации, продолжение блокады также затягивает конфликт, который привел к росту цен на бензин, ухудшил рейтинги Трампа и еще больше ухудшил перспективы республиканцев на промежуточных выборах.

Это также привело к самому низкому количеству судов, проходящих через Ормузский пролив с начала войны.

С момента прекращения крупной кампании бомбардировок Ирана Трамп неоднократно отступал от эскалации конфликта, открывая пространство для дипломатии после того, как ранее угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию.

Но он, как и прежде, хочет усилить давление на иранский режим, пока тот не уступит его ключевому требованию: свернуть всю ядерную деятельность.

В понедельник Трамп заявил своим помощникам, что мирное предложение Ирана – вновь открыть Ормузский пролив и отложить ядерные переговоры до заключительного этапа – доказало, что Тегеран не ведет переговоры в духе доброй воли.

В настоящее время Трамп доволен бессрочной блокадой, которая, как он написал во вторник в Truth Social, толкает Иран к "состоянию коллапса".

Американский высокопоставленный чиновник отметил, что блокада явно разрушает экономику Ирана – страна едва справляется с хранением своей нереализованной нефти – и побудила режим к новым попыткам наладить контакты с Вашингтоном.

В то же время Трамп получает противоречивые советы относительно своих следующих шагов. Некоторые правительственные чиновники и внешние союзники, такие как сенатор Линдси Грэм, открыто призывают Белый дом продолжать давление на Тегеран. Другие, в частности бизнес-лидеры, приближенные к президенту, опасаются, что закрытие Ормузского пролива или эскалация конфликта только навредят экономике, что может стать политическим смертным приговором накануне промежуточных выборов в ноябре.

Чиновники говорят, что Трамп пока не готов отказаться от своего требования, чтобы Иран, как минимум, пообещал приостановить обогащение урана на 20 лет и согласился на ограничения после этого срока.

Также издание отмечает, что по мере усиления блокады Иран может попытаться заставить Вашингтон выбирать между эскалацией конфликта и отступлением и заключением соглашения.

Тегеран может возобновить атаки на объекты энергетического производства в регионе или нацелить свои удары на военно-морские силы США, обеспечивающие соблюдение блокады. Несмотря на уничтожение своих обычных военно-морских сил, Иран все еще способен спровоцировать столкновение с американскими войсками.

Государственный секретарь Марко Рубио накануне подчеркнул, что США не могут терпеть, чтобы Иран и в дальнейшем решал, какие суда могут проплывать через Ормузский пролив, или взимал с них какие-либо сборы.