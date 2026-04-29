Более половины немцев из-за высоких цен начали экономить

Рост цен заставил многих жителей Германии сократить расходы: согласно опросу Forsa, проведенному для RTL/ntv, это сделала более половины респондентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В частности, 58% опрошенных отметили, что недавно сократили свои ежедневные расходы. Примерно 41% опрошенных заявили, что их поведение существенно не изменилось. Чаще всего о сокращении расходов сообщали люди в возрасте до 30 лет и домохозяйства с низким уровнем дохода.

Среди тех, кто экономит деньги, 76% заявили, что реже питаются в ресторанах, а 69% сокращают расходы на новые покупки и продукты питания. Примерно 65% заявили, что тратят меньше на топливо.

Потребители также сокращают расходы на энергоносители, отпуска и досуг: 59% уменьшают потребление энергии, 57% сокращают отпуска, а 55% тратят меньше на досуг.

Повышение цен на топливо также меняет модели мобильности. Около 31% пользователей бензиновых и дизельных автомобилей заявили, что ездят меньше, чем несколько недель назад, тогда как 68% сообщили, что изменений нет.

Этот эффект был еще более выраженным среди домохозяйств с более низким уровнем дохода: 44% тех, кто зарабатывает менее 2 500 евро в месяц, ездят меньше, по сравнению с 24% тех, кто живет в домохозяйствах с доходом более 4 тысяч евро. Те, кто ежедневно пользуется автомобилем, гораздо реже сокращали количество поездок, чем те, кто ездит лишь изредка.

Опрос был проведен 24 и 27 апреля среди 1 005 человек.

Напомним, в Нидерландах измерения настроений в обществе свидетельствуют о резком усилении обеспокоенности своим финансовым положением на фоне повышения цен вследствие войны на Ближнем Востоке.

Проведенный в конце марта опрос во Франции показал, что почти 90% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке – из-за повышения цен и возможного роста террористической угрозы.