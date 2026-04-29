СМИ: ЕС может ужесточить требования для предоставления Украине кредита на 90 млрд евро

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий по выплате кредита Украине на сумму 90 млрд евро, при этом часть выплат будет зависеть от введения непопулярных изменений в налогообложении предприятий.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В центре обсуждения оказались изменения в льготном режиме налогообложения, действующем сейчас для некоторых украинских компаний.

Изначально разработанный для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, он позволяет компаниям платить минимальную ставку в размере 5% от выручки.

Министерство финансов и основные доноры Украины утверждают, что эта схема является бременем для военного бюджета, искажает конкуренцию и способствует поддержке большой теневой экономики.

Источники агентства рассказали, что предложение потребует от властей в Киеве ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые сейчас работают в рамках льготной системы и чей годовой доход превышает 4 млн гривен.

Помощь ЕС, на которую потенциально может повлиять новое условие, составляет лишь небольшую часть всего двухлетнего пакета, который состоит из около 60 млрд евро на поддержку обороны, а остальные распределены между макрофинансовой помощью и так называемым пакетом Ukraine Facility, дающим средства на общие бюджетные расходы.

Представители Европейской комиссии заявили, что комиссия "неутомимо работает" над завершением меморандума о взаимопонимании, который закрепит условия финансирования Украины, но отказались предоставить подробности.

По словам представителя Еврокомиссии, исполнительный орган ЕС всегда согласовывает свою "программу реформ с МВФ, и в этом случае это также так".

Цель состояла в том, чтобы завершить переговоры "как можно быстрее, разработав амбициозную программу реформ для укрепления экономики Украины" и ускорить ее интеграцию с ЕС, добавил он.

Однако эти усилия, вероятно, усилят напряженность внутри украинского общества, поскольку предлагаемые меры крайне непопулярны. Противостояние между парламентом и президентом Владимиром Зеленским также затрудняет их реализацию.

Хотя новые условия не коснутся ключевой оборонной помощи, их реализация, вероятно, все равно столкнется с трудностями, добавляет агентство.

Также в публикации говорится, что даже если Украине удастся выиграть время сейчас, ей в конце концов придется реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС во время переговоров о вступлении. Это будет включать отмену некоторых льгот.

Сейчас международные доноры Киева могли бы рассмотреть другие меры по увеличению доходов или сдерживанию теневой экономики, сказал один из источников.

Ранее "Европейской правде" стало известно, что первый транш из "военной" части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

Первый оборонный транш будет направлен на закупку дронов, произведенных в Украине. График последующих выплат "военной" части кредита еще не утвержден, но они должны происходить быстрее. По данным "ЕвроПравды", в следующий пакет могут войти боеприпасы, дроны и средства противовоздушной обороны.

Подробнее читайте: "Дружба", оружие и реформы. На каких условиях ЕС даст Украине 90 млрд евро и куда пойдут деньги