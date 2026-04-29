Глава Пентагона впервые за время войны с Ираном отчитается перед Конгрессом

Министр обороны США Пит Хегсет в среду впервые с момента начала войны против Ирана 28 февраля даст ответы на вопросы законодателей в Конгрессе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В комитете по вооруженным силам Палаты представителей пройдут слушания, где обсудят предложение администрации по военному бюджету на 2027 год, которое предусматривает увеличение расходов на оборону до рекордных 1,5 триллиона долларов.

Ожидается, что Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн будут подчеркивать необходимость увеличения количества беспилотников, систем противоракетной обороны и военных кораблей.

Демократы, вероятно, сосредоточатся на стремительном росте расходов на войну с Ираном, значительном сокращении запасов критически важных боеприпасов США и бомбардировке школы, в результате которой погибли дети.

Некоторые законодатели также могут поставить под сомнение степень готовности военных сбивать рои иранских дронов, часть из которых проникли через оборону США и убили или ранили американских военнослужащих.

Демократы в Палате представителей и Сенате не смогли принять ряд резолюций по полномочиям, которые бы обязали президента Дональда Трампа остановить конфликт в Иране до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

Республиканцы заявили, что пока доверяют лидерским способностям Трампа в условиях войны. Однако законодатели от Республиканской партии стремятся к скорейшему завершению конфликта, а некоторые из них уже готовятся к предстоящим выборам, которые могут стать важным испытанием для президента, если война затянется.

Опрос еще в конце марта показал, что две трети американцев – за то, чтобы как можно быстрее сворачивать войну против Ирана.