Мэр Берегова заверил Мадьяра, что притеснений венгерской общины в Украине нет

Мэр города Берегово Золтан Бабьяк на встрече с победителем парламентских выборов в Венгрии Петером Мадяром заявил, что в Украине нет никаких притеснений венгерского национального сообщества.

Об этом мэр написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Бабьяк отметил, что венгерская община наряду с другими национальными сообществами получает поддержку от государства на всех уровнях.

"Ни о каких притеснениях прав национального сообщества речь не идет, ведь эти вопросы урегулированы государством и реализованы на практике. Продолжается системная работа и диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, требующих решения", – заверил он.

Бабьяк также добавил, что президент Владимир Зеленский "лично занимается этими вопросами, о чем свидетельствуют его неоднократные встречи с обществом".

"В общины, где проживают венгры на Закарпатье вложены большие ресурсы для восстановления инфраструктуры... Образование и культура финансируется из государственного и местных бюджетов, что дает возможность обеспечить все предусмотренные Законом образовательные услуги в том числе для венгерского национального сообщества", – рассказал мэр.

Он подчеркнул, что представители венгерского национального сообщества занимают руководящие должности в органах государственной власти и местном самоуправлении.

"Украина на законодательном уровне приняла важные решения, которые сейчас позволяют обеспечить соблюдение прав украинских венгров в образовании, культуре, быту и других сферах жизнедеятельности общины", – резюмировал он.

Сам Мадьяр по итогам встречи заявил, что для Украины настало время "завершить более десятилетия законодательных ограничений, а для венгров Закарпатья – восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и стать снова равноправными и уважаемыми гражданами Украины".

Как известно, Мадьяр сразу после победы оппозиционной "Тисы" на выборах заявил, что для налаживания добрососедских отношений с Украиной вопрос нацменьшинств потребует урегулирования.

В 2024 году Венгрия выдвинула Украине 11 требований по нацменьшинствам как условие для поддержки начала переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте также: Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.