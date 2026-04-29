Норвезький міністр: у Росії не буде шансів у війні з НАТО

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік стверджує, що НАТО має військову перевагу над Росією, особливо в повітряних силах, що вирішальним чином вплине на будь-яке військове протистояння з РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністр розповів TVP World.

Сандвік зазначив, що, на відміну від ситуації в Україні, де жодна зі сторін не має повного контролю над повітряним простором, у разі потенційного конфлікту НАТО швидко встановить перевагу в повітрі.

"Ми матимемо повний контроль над повітряним простором", – сказав він, вказавши на сучасні літаки п’ятого покоління та операції, що об’єднують повітряні, морські та кіберможливості.

Сандвік додав, що Росія залишається сильно обмеженою через війну в Україні, що триває. "Путін не здатний перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО", – впевнений норвезький міністр.

Він зазначив, що російські сухопутні війська зазнали важких втрат, і що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла, навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність.

Хоча Сандвік впевнений у поточній силі НАТО, він попередив, що Європа повинна прискорити зростання оборонних витрат та промислового виробництва, щоб забезпечити довгострокову безпеку.

"Ми маємо зміцнити наш промисловий потенціал… та підтримати Україну, щоб зупинити Путіна в Україні", – сказав він, назвавши це "найважливішим завданням".

Як повідомлялося, естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.