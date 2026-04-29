Норвежский министр: у России не будет шансов в войне с НАТО

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик утверждает, что НАТО имеет военное преимущество над Россией, особенно в воздушных силах, что решающим образом повлияет на любое военное противостояние с РФ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр рассказал TVP World.

Сандвик отметил, что, в отличие от ситуации в Украине, где ни одна из сторон не имеет полного контроля над воздушным пространством, в случае потенциального конфликта НАТО быстро установит преимущество в воздухе.

"Мы будем иметь полный контроль над воздушным пространством", – сказал он, указав на современные самолеты пятого поколения и операции, объединяющие воздушные, морские и кибервозможности.

Сандвик добавил, что Россия остается сильно ограниченной из-за продолжающейся войны в Украине. "Путин не способен победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО", – уверен норвежский министр.

Он отметил, что российские сухопутные войска понесли тяжелые потери, и что их позиция вблизи Арктики и вдоль границы с Норвегией ослабла, даже несмотря на то, что Москва активизирует подводную и воздушную деятельность.

Хотя Сандвик уверен в текущей силе НАТО, он предупредил, что Европа должна ускорить рост оборонных расходов и промышленного производства, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность.

"Мы должны укрепить наш промышленный потенциал... и поддержать Украину, чтобы остановить Путина в Украине", – сказал он, назвав это "важнейшей задачей".

