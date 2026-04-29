В Литве предлагают увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения

Литовский депутат Каролис Неймантас предлагает на 50% повысить штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Депутат зарегистрировал соответствующее предложение – поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Он решил предложить такие изменения, поскольку соответствующие статьи Административного кодекса не пересматривались с 2008 года.

Депутат предлагает повысить штраф не только за превышение скорости, но и за другие нарушения – управление без прав, отсутствие медицинской справки, парковку под знаком "Для людей с инвалидностью", проезд на красный свет и тому подобное.

Например, штраф для нетрезвых водителей (более 0,41, но менее 1,5 промилле), водителей в состоянии наркотического опьянения предлагается повысить до 1200-1650 евро. Сейчас штраф – от 800 до 1100 евро.

За нетрезвую езду на велосипедах, электросамокатах предлагают штрафовать на 120-300 евро.

Неймантас отметил, что на уровне ЕС утверждена политика безопасности на дорогах на 2021-2030 гг., ее цель – к 2050 году реализовать "идею 0" – ни одного погибшего на дорогах.

Это не первая попытка литовского парламента повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. В марте 2025 года Неймантас уже подавал поправки в Кодекс об административной ответственности, но его проект был отклонен.

