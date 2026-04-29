Большинство украинцев не поддерживают ни одну из сторон в войне США и Израиля против Ирана

Большинство украинцев утверждают, что в войне США и Израиля против Ирана они не поддерживают ни одну сторону.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 20-27 апреля, сообщает "Европейская правда".

Большинство украинцев – 65% – заявили, что в этом конфликте на Ближнем Востоке они не симпатизируют ни одной из сторон.

В то же время выразили поддержку США и Израилю 22% опрошенных, а Ирану – 7%.

Более образованные респонденты чаще говорили, что они на стороне США и Израиля, хотя даже среди них 61% не поддерживают ни одну из сторон.

Еще 7% не смогли ответить на вопрос (или не знают о конфликте).

Опрос провели среди 1005 респондентов на территориях Украины, подконтрольных правительству.

