Большинство украинцев не поддерживают ни одну из сторон в войне США и Израиля против Ирана

Новости — Среда, 29 апреля 2026, 10:19 — Кристина Бондарева

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 20-27 апреля, сообщает "Европейская правда".

Большинство украинцев – 65% – заявили, что в этом конфликте на Ближнем Востоке они не симпатизируют ни одной из сторон.

В то же время выразили поддержку США и Израилю 22% опрошенных, а Ирану – 7%.

Более образованные респонденты чаще говорили, что они на стороне США и Израиля, хотя даже среди них 61% не поддерживают ни одну из сторон.

Еще 7% не смогли ответить на вопрос (или не знают о конфликте).

Опрос провели среди 1005 респондентов на территориях Украины, подконтрольных правительству.

Напомним, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, на экономику иранского режима.

Между тем новый опрос общественного мнения свидетельствует, что рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок.

