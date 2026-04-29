Большинство украинцев не поддерживают ни одну из сторон в войне США и Израиля против Ирана
Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 20-27 апреля, сообщает "Европейская правда".
Большинство украинцев – 65% – заявили, что в этом конфликте на Ближнем Востоке они не симпатизируют ни одной из сторон.
В то же время выразили поддержку США и Израилю 22% опрошенных, а Ирану – 7%.
Более образованные респонденты чаще говорили, что они на стороне США и Израиля, хотя даже среди них 61% не поддерживают ни одну из сторон.
Еще 7% не смогли ответить на вопрос (или не знают о конфликте).
Опрос провели среди 1005 респондентов на территориях Украины, подконтрольных правительству.
Напомним, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, на экономику иранского режима.
Между тем новый опрос общественного мнения свидетельствует, что рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок.